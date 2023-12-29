Гуменюк матвей каллинникович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуменюк ульяна матвееевна
Мать ребёнка: Присяжнюк Возможно мария антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Присяжнюк Возможно мария антоновна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Присяжнюк Возможно мария антоновна
Рождение ребёнка
21.11.1859
Дочь: Гуменюк мария матвеевна
Мать ребёнка: Присяжнюк Возможно мария антоновна
Смерть
1866