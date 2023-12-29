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Гуменюк матвей каллинникович

Место рождения

Бортники, Вінницька область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуменюк антон матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуменюк ульяна матвееевна

Мать ребёнка: Присяжнюк Возможно мария антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуменюк антон матвеевич

Мать ребёнка: Присяжнюк Возможно мария антоновна

Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гуменюк андрей матвеевич

Мать ребёнка: Присяжнюк Возможно мария антоновна

Рождение ребёнка
21.11.1859

Дочь: Гуменюк мария матвеевна

Мать ребёнка: Присяжнюк Возможно мария антоновна

Смерть
1866

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