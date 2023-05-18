Paper (Grossman) Zinaida
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Гроссман Мойше Itzko
Мать: Grossman Leiba
Рождение ребёнка
Около 28.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Paper David
Рождение ребёнка
08.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Paper David
Смерть
1999
Israel