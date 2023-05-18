Paper (Grossman) Zinaida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Paper (Grossman) Zinaida

Место рождения

Каховка

Дата рождения

1912

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гроссман Мойше Itzko

Мать: Grossman Leiba

Рождение ребёнка
Около 28.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Paper David

Рождение ребёнка
08.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Paper David

Смерть
1999
Israel
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