Смарыгина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смарыгина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1938

Дата смерти

04.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смарыгин Владимир

город Свердловск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смарыгин Владимир

город Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смарыгин Владимир

Смерть
04.02.2010
Екатеринбург
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