Смарыгина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1938
Дата смерти04.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смарыгин Владимир
город Свердловск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смарыгин Владимир
город Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смарыгин Владимир
Смерть
04.02.2010
Екатеринбург