Яланин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Пелагея Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яланина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Репьева (Яланина) Марья Андреевна
Мать ребёнка: Яланина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Яланина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Афимия Андреевна
Мать ребёнка: Яланина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Яланина Дарья Ивановна
Смерть
1844