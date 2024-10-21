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Яланин Андрей Иванович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1772

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Пелагея Якимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яланина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Репьева (Яланина) Марья Андреевна

Мать ребёнка: Яланина Дарья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Еланин Зиновий Андреевич

Мать ребёнка: Яланина Дарья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Афимия Андреевна

Мать ребёнка: Яланина Дарья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Яланин Герасим Андреевич

Мать ребёнка: Яланина Дарья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1844
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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