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Устин Сергеев

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Место рождения

д.Кондраши Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кондраши Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1911

Сын: Александр Устинов

Мать ребёнка: Шабрыкина Ефросиния Корнилиева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1915

Сын: Николай Устинов

Мать ребёнка: Шабрыкина Ефросиния Корнилиева

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабрыкина Ефросиния Корнилиева

Смерть
Неизвестно
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