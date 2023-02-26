Устин Сергеев
Место рожденияд.Кондраши Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кондраши Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1911
Сын: Александр Устинов
Мать ребёнка: Шабрыкина Ефросиния Корнилиева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1915
Сын: Николай Устинов
Мать ребёнка: Шабрыкина Ефросиния Корнилиева
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно