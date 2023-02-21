Соловьев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1922
Сын: Соловьев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Соловьева Александра Ильинична
Рождение ребёнка
03.11.1922
Дочь: Смирнова Анна Александровна
Мать ребёнка: Соловьева Александра Ильинична
Смерть
1974