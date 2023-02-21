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Соловьев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1922

Сын: Соловьев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Соловьева Александра Ильинична

Рождение ребёнка
03.11.1922

Дочь: Смирнова Анна Александровна

Мать ребёнка: Соловьева Александра Ильинична

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1974
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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