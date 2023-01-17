Соловьева Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Александра Ильинична

Соловьева Александра Ильинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1887

Дата смерти

23.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1922

Сын: Соловьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1922

Дочь: Смирнова Анна Александровна

Отец ребёнка: Соловьев Александр Васильевич

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.06.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close