Соловьева Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1887
Дата смерти23.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1922
Сын: Соловьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1922
Дочь: Смирнова Анна Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Александр Васильевич
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.06.1980