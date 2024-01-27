Коновалова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Прасковья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Konovaloff (коновалов) Елисей Абросимович

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Абросим Абрам Кузьмин

Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Konovaloff Коновалов Данила Абросимович

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Абросим Абрам Кузьмин

Россия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фиона Абросимовна

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Абросим Абрам Кузьмин

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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