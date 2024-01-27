Коновалова Прасковья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Konovaloff (коновалов) Елисей Абросимович
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Абросим Абрам Кузьмин
Россия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Konovaloff Коновалов Данила Абросимович
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Абросим Абрам Кузьмин
Россия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фиона Абросимовна
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Абросим Абрам Кузьмин
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно