Эйдеман (Eideman) Роберт (Johannes Robert) Петрович
Место рожденияLejasciems (местечко Леясциемс Валкского уезда Лифляндской губернии)
Дата рождения15.04.1895
Дата смерти12.06.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1895
Отец: Eidemann Peter
Мать: Eidemann Caroline
Lejasciems (местечко Леясциемс Валкского уезда Лифляндской губернии)
Рождение ребёнка
1930
Сын: Eidemanis Gunars Робертович
Мать ребёнка: Эйдеман Ольга Алексеевна
Арест
22.05.1937
Приговорен: Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР 11 июня 1937 г., обв.: участии в военном заговоре в Красной Армии и в подготовке свержения советской власти путем вооруженного восста... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйдеман Ольга Алексеевна
Смерть
12.06.1937
Расстрелян 12 июня 1937 г. Место захоронения - место захоронения - Москва, Донское кладбище. Реабилитирован 31 января 1957 г. ВКВС СССР