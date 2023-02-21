Эйдеман (Eideman) Роберт (Johannes Robert) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭйдеман (Eideman) Роберт (Johannes Robert) Петрович

Эйдеман (Eideman) Роберт (Johannes Robert) Петрович

avatar

Место рождения

Lejasciems (местечко Леясциемс Валкского уезда Лифляндской губернии)

Дата рождения

15.04.1895

Дата смерти

12.06.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1895

Отец: Eidemann Peter

Мать: Eidemann Caroline

Lejasciems (местечко Леясциемс Валкского уезда Лифляндской губернии)
Рождение ребёнка
1930

Сын: Eidemanis Gunars Робертович

Мать ребёнка: Эйдеман Ольга Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Арест
22.05.1937
Москва, город федерального значения Москва
Приговорен: Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР 11 июня 1937 г., обв.: участии в военном заговоре в Красной Армии и в подготовке свержения советской власти путем вооруженного восста... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдеман Ольга Алексеевна

Смерть
12.06.1937
Москва, город федерального значения Москва
Расстрелян 12 июня 1937 г. Место захоронения - место захоронения - Москва, Донское кладбище. Реабилитирован 31 января 1957 г. ВКВС СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close