Ралль (Рёмер) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти08.03.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1858
Дочь: Ралль Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Бухмейер Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ралль Сергей Константинович
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
03.03.1866
Дочь: Ралль Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
14.10.1868
Дочь: Каульбарс Мария Константиновна
Отец ребёнка: Ралль Константин Фёдорович
г. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1910