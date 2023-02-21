Бухмейер (Ралль) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти07.10.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
02.12.1888
Сын: Бухмейер Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1890
Дочь: Рейнгард Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
02.02.1892
Дочь: Спасская Кира Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Гейнеман Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бухмейер Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
15.05.1896
Сын: Бухмейер Константин Александрович
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
14.07.1897
Дочь: Ралль Марина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.11.1898
Дочь: Бухмейер Ксения Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
16.01.1900
Дочь: Тихеева Елена Александровна
Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухмейер Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Бухмейер Сергей Александрович
Смерть
07.10.1908
Микулино, Лотошинский муниципальный район, Московская область