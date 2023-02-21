Бухмейер (Ралль) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухмейер (Ралль) Ольга Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

07.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ралль Константин Фёдорович

Мать: Ралль Ольга Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1888

Сын: Бухмейер Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1890

Дочь: Рейнгард Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
02.02.1892

Дочь: Спасская Кира Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Гейнеман Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бухмейер Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
15.05.1896

Сын: Бухмейер Константин Александрович

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
14.07.1897

Дочь: Ралль Марина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.11.1898

Дочь: Бухмейер Ксения Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
16.01.1900

Дочь: Тихеева Елена Александровна

Отец ребёнка: Бухмейер Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухмейер Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Бухмейер Сергей Александрович

Смерть
07.10.1908
Микулино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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