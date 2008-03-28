Натальин Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1942
Дата смерти28.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1942
Отец: Натальин Ананий Иванович
Мать: Натальина Феона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно