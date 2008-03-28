Натальин Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натальин Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1942

Дата смерти

28.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1942

Отец: Натальин Ананий Иванович

Мать: Натальина Феона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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