Натальина Феона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натальина Феона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1914

Дата смерти

23.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1936 г.р.
1941 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натальин Ананий Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: (Натальина) Людмила

Отец ребёнка: Натальин Ананий Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1941

Дочь: Ушакова (Натальина) Нина

Отец ребёнка: Натальин Ананий Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1942

Сын: Натальин Виталий

Отец ребёнка: Натальин Ананий Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Натальин Ананий Иванович

Лукачек, Амурская область, РСФСР
Смерть
23.07.2006
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

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