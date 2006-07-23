Натальина Феона
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1914
Дата смерти23.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: (Натальина) Людмила
Отец ребёнка: Натальин Ананий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1941
Дочь: Ушакова (Натальина) Нина
Отец ребёнка: Натальин Ананий Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1942
Сын: Натальин Виталий
Отец ребёнка: Натальин Ананий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Натальин Ананий Иванович
Лукачек, Амурская область, РСФСР
Смерть
23.07.2006
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости