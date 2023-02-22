Вершинина Павлина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Павлина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
?.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
?.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
?.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фëдор Васильевич

Рождение ребёнка
?.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фëдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Фëдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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