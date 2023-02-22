Вершинина Павлина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1937
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
?.08.1943
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
?.03.1948
Рождение ребёнка
?.07.1953
Рождение ребёнка
?.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно