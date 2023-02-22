Вершинин Фëдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин Фëдор Васильевич

Вершинин Фëдор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Павлина Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Павлина Михайловна

Рождение ребёнка
?.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Павлина Михайловна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Павлина Михайловна

Рождение ребёнка
?.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Павлина Михайловна

Рождение ребёнка
?.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Павлина Михайловна

Рождение ребёнка
?.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Павлина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Павлина Михайловна

Смерть
Около 1958
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