Вершинин Фëдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1937
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
?.08.1943
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
?.03.1948
Рождение ребёнка
?.07.1953
Рождение ребёнка
?.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1958