Сергеева (Бучнева) Нина Федотовна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Россия
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Николай Ивановч
Россия
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Николай Ивановч
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно