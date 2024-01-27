Сергеева (Бучнева) Нина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Бучнева) Нина Федотовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Муж

Около 1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Бучнев Buchnoff Федор (Федот) Fred Матвеевич Matthew

Мать: Бучнева Первая Жена

Россия
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Николай Ивановч

Россия
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Николай Ивановч

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Николай Ивановч

Смерть
Неизвестно
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