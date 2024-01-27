Сергеев Николай Ивановч
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Нина Федотовна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Нина Федотовна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Нина Федотовна
Смерть
Неизвестно