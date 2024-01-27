Сергеев Николай Ивановч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Николай Ивановч

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Нина Федотовна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Нина Федотовна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Нина Федотовна

Смерть
Неизвестно
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