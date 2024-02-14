Таймасова (Муслимова) Газиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таймасова (Муслимова) Газиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таймасов Ахмадулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Талиб Ахмадуллович

Отец ребёнка: Таймасов Ахмадулла

Рождение ребёнка
?.03.1930

Сын: Сагитов Ахат Ахмадуллович

Отец ребёнка: Таймасов Ахмадулла

Смерть
Неизвестно

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