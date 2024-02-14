Таймасов Ахмадулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таймасова (Муслимова) Газиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Талиб Ахмадуллович
Мать ребёнка: Таймасова (Муслимова) Газиза
Рождение ребёнка
?.03.1930
Сын: Сагитов Ахат Ахмадуллович
Мать ребёнка: Таймасова (Муслимова) Газиза
Смерть
Неизвестно