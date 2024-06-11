Карманова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1854
Сын: Карманов Трофим Терентьевич
Отец ребёнка: Карманов Терентий Елисеевич
Рождение ребёнка
07.09.1857
Дочь: (Карманова) Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Карманов Терентий Елисеевич
Рождение ребёнка
13.03.1859
Дочь: Поваренкина (Карманова) Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Карманов Терентий Елисеевич
Рождение ребёнка
16.10.1871
Сын: Карманов Лука Терентьевич
Отец ребёнка: Карманов Терентий Елисеевич
Смерть
Неизвестно