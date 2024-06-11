Карманова Евдокия Федоровна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карманова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Терентий Елисеевич

Рождение ребёнка
19.09.1854

Сын: Карманов Трофим Терентьевич

Отец ребёнка: Карманов Терентий Елисеевич

Рождение ребёнка
07.09.1857

Дочь: (Карманова) Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Карманов Терентий Елисеевич

Рождение ребёнка
13.03.1859

Дочь: Поваренкина (Карманова) Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Карманов Терентий Елисеевич

Рождение ребёнка
16.10.1871

Сын: Карманов Лука Терентьевич

Отец ребёнка: Карманов Терентий Елисеевич

Смерть
Неизвестно

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