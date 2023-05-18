Шаульская (Бойко) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1875
Рождение ребёнка
24.02.1878
Сын: Шаульский Филипп Панкратьевич
Отец ребёнка: Шаульский Панкратий Стефанович
Рождение ребёнка
25.10.1889
Сын: Шаульский Дмитрий Панкратьевич
Отец ребёнка: Шаульский Панкратий Стефанович
Рождение ребёнка
31.07.1891
Сын: Шаульский Евдоким Панкратьевич
Отец ребёнка: Шаульский Панкратий Стефанович
Рождение ребёнка
30.01.1895
Дочь: Хаджинова Анна Панкратьевна
Отец ребёнка: Шаульский Панкратий Стефанович
Бракосочетание
24.10.1907
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно