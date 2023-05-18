Шаульская (Бойко) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаульская (Бойко) Ирина Андреевна

Место рождения

Гуляйполе

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1875

Муж: Шаульский Панкратий Стефанович

Рождение ребёнка
24.02.1878

Сын: Шаульский Филипп Панкратьевич

Отец ребёнка: Шаульский Панкратий Стефанович

Рождение ребёнка
25.10.1889

Сын: Шаульский Дмитрий Панкратьевич

Отец ребёнка: Шаульский Панкратий Стефанович

Рождение ребёнка
31.07.1891

Сын: Шаульский Евдоким Панкратьевич

Отец ребёнка: Шаульский Панкратий Стефанович

Рождение ребёнка
30.01.1895

Дочь: Хаджинова Анна Панкратьевна

Отец ребёнка: Шаульский Панкратий Стефанович

Бракосочетание
24.10.1907

Муж: Алексеев Емельян Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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