город Гуляйполе — Familio

Гуляйполе

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
288Гуляйполь, с. каз.при рч. Гайчуле.753547612651256Церковь православная 1. Богадельня. Училище. Ярмарок 3. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Гуляйпольская волость
116. Гуляйполе, село бывшее государственное, при речке Гайчуле, дворов 730, жителей 5266, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, синагога Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Гуляйпольская волость
село Гуляйполь 383236651115416893657113464212

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Гуляйпольская волость
1Гульйполе и Верхняя Терса бывшие государственные1355490248639765

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9012Гуляйполемістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Гуляйпільськийміськрада Гуляйпільська

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