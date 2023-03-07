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Лягин Пантелеймон Захаров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1874

Отец: Лягин Захарий Ерофеев

Мать: Лягина Надежда Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1895

Жена: Лягина Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1898

Дочь: Анна Пантелеймонова

Мать ребёнка: Лягина Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Лягин Виктор Пантелеймонов

Мать ребёнка: Лягина Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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