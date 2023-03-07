Лягин Пантелеймон Захаров
Место рождения
Дата рождения26.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1874
Отец: Лягин Захарий Ерофеев
Мать: Лягина Надежда Петрова
Бракосочетание
10.11.1895
Жена: Лягина Евдокия Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1898
Дочь: Анна Пантелеймонова
Мать ребёнка: Лягина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Лягин Виктор Пантелеймонов
Мать ребёнка: Лягина Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно