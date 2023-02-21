Литвинова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти25.01.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1938
Дочь: Пучкова Альбина Филипповна
Отец ребёнка: Лоцманов Филипп Николаевич
Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
16.08.1941
Сын: Лоцманов Эдуард Филиппович
Отец ребёнка: Лоцманов Филипп Николаевич
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1943