Литвинова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

25.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1938

Дочь: Пучкова Альбина Филипповна

Отец ребёнка: Лоцманов Филипп Николаевич

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
16.08.1941

Сын: Лоцманов Эдуард Филиппович

Отец ребёнка: Лоцманов Филипп Николаевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоцманов Филипп Николаевич

Смерть
25.01.1943
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