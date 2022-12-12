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Лоцманов Эдуард Филиппович

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Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

16.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1941

Отец: Лоцманов Филипп Николаевич

Мать: Литвинова Мария Ивановна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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