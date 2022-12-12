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Лоцманов Эдуард Филиппович
Лоцманов Эдуард Филиппович
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Место рождения
Сочи
, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Дата рождения
16.08.1941
Пол
Мужской
Отец
Лоцманов (Лоцман) Филипп Николаевич
1913 г.р.
Мать
Литвинова Мария Ивановна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1941
Отец:
Лоцманов Филипп Николаевич
Мать:
Литвинова Мария Ивановна
Сочи
, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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