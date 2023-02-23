Лягошина Мария Афанасьевна
Место рожденияРождествено, 443541, Россия
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождествено, 443541, Россия
Бракосочетание
17.10.1893
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1894
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лягошин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1895
Отец ребёнка: Лягошин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1896
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лягошин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно