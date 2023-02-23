Лягошина Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛягошина Мария Афанасьевна

Лягошина Мария Афанасьевна

avatar

Место рождения

Рождествено, 443541, Россия

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, 443541, Россия
Бракосочетание
17.10.1893

Муж: Лягошин Иван Андреевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1894

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лягошин Иван Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1895

Сын: Лягошин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Лягошин Иван Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1896

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лягошин Иван Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close