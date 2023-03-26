Исенбетьев Халим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Исенбетьев Галим Халимович
Мать ребёнка: Исенбетьева Салима Бавеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кильметьева Муршида Халимовна
Мать ребёнка: Исенбетьева Салима Бавеевна
Рождение ребёнка
05.12.1940
Сын: Исенбетьев Рауф Халимович
Мать ребёнка: Исенбетьева Салима Бавеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно