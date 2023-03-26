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Исенбетьев Халим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Исенбетьев Галим Халимович

Мать ребёнка: Исенбетьева Салима Бавеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кильметьева Муршида Халимовна

Мать ребёнка: Исенбетьева Салима Бавеевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1940

Сын: Исенбетьев Рауф Халимович

Мать ребёнка: Исенбетьева Салима Бавеевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исенбетьева Салима Бавеевна

Смерть
Неизвестно
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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