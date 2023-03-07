Данилова (Куранова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.05.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1897 ст.
Отец: Куранов Василий Петрович
Мать: Куранова Анна Михайловна
Восприемники: казаки Иван Петрович Куранов и Екатерина Петровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 19 номер 44
Бракосочетание
02.07.1917 ст.
Жених: мещанин Данилов Николай Виссарионович - 23 лет Невеста: казачка Елена Васильевна Куранова - 20 лет Поручители: мещане Михаил Иванович Никитин, Николай Васильевич Ильин, Михей Осипович Сенчихин ... Показать все
Смерть
Неизвестно