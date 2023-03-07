Данилова (Куранова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Куранова) Елена Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.05.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1864 г.р.

Мать

Вычислено 1867 г.р.

Муж

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1897 ст.

Отец: Куранов Василий Петрович

Мать: Куранова Анна Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Иван Петрович Куранов и Екатерина Петровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 19 номер 44
Бракосочетание
02.07.1917 ст.

Муж: Данилов Николай Виссарионович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Данилов Николай Виссарионович - 23 лет Невеста: казачка Елена Васильевна Куранова - 20 лет Поручители: мещане Михаил Иванович Никитин, Николай Васильевич Ильин, Михей Осипович Сенчихин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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