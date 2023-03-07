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Данилов Николай Виссарионович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
02.07.1917 ст.

Жена: Данилова Елена Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Данилов Николай Виссарионович - 23 лет Невеста: казачка Елена Васильевна Куранова - 20 лет Поручители: мещане Михаил Иванович Никитин, Николай Васильевич Ильин, Михей Осипович Сенчихин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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