Данилов Николай Виссарионович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1917 ст.
Жених: мещанин Данилов Николай Виссарионович - 23 лет Невеста: казачка Елена Васильевна Куранова - 20 лет Поручители: мещане Михаил Иванович Никитин, Николай Васильевич Ильин, Михей Осипович Сенчихин ... Показать все
Смерть
Неизвестно