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Цветков Олег Геннадьевич
Цветков Олег Геннадьевич
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
1971
Пол
Мужской
Отец
Цветков Геннадий Петрович
1946 г.р.
Мать
Цветкова (Чернятьева) Надежда Алексеевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец:
Цветков Геннадий Петрович
Мать:
Цветкова Надежда Алексеевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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