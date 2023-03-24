Цветкова (Чернятьева) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Чернятьева) Надежда Алексеевна

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Место рождения

г.Черниковск, Башкирская АССР

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Черниковск, Башкирская АССР
Бракосочетание
01.07.1970

Муж: Цветков Геннадий Петрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1971

Сын: Цветков Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Цветков Геннадий Петрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветков Геннадий Петрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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