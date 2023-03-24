Цветкова (Чернятьева) Надежда Алексеевна
Место рожденияг.Черниковск, Башкирская АССР
Дата рождения1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Черниковск, Башкирская АССР
Бракосочетание
01.07.1970
Рождение ребёнка
1971
Отец ребёнка: Цветков Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цветков Геннадий Петрович