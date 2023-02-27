(Чорная) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Черной Панкрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Рагозин Ахрем
Отец ребёнка: Рагозин Карп
Рождение ребёнка
1780
Сын: Рагозин Савва
Отец ребёнка: Рагозин Карп
Рождение ребёнка
1782
Сын: Рагозин Антон
Отец ребёнка: Рагозин Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Карп
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно