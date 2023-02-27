(Чорная) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чорная) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Черной Панкрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Рагозин Ахрем

Отец ребёнка: Рагозин Карп

Рождение ребёнка
1780

Сын: Рагозин Савва

Отец ребёнка: Рагозин Карп

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рагозин Антон

Отец ребёнка: Рагозин Карп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Карп

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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