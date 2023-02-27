Рагозин Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Карп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Рагозин Евдоким

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
1777

Сын: Рагозин Ахрем

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1780

Сын: Рагозин Савва

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рагозин Антон

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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