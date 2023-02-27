Рагозин Карп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Рагозин Евдоким
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
1777
Сын: Рагозин Ахрем
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1780
Сын: Рагозин Савва
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1782
Сын: Рагозин Антон
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно