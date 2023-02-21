Дубинович (Журавлёва) Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович (Журавлёва) Евдокия Федотовна

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Место рождения

Gorani, Hrodna Region Belarus

Дата рождения

1909

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Gorani, Hrodna Region Belarus
Бракосочетание
1935

Муж: Дубинович Сафрон Лукьянович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Сафрон Лукьянович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Смерть
1998
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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