Дубинович Сафрон Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинович Сафрон Лукьянович

Дубинович Сафрон Лукьянович

avatar

Место рождения

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1907

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Дубинович Лукьян Михайлович

Мать: Дубинович Вера Фёдоровна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1935

Жена: Дубинович Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинович Евдокия Федотовна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close