Дубинович Сафрон Лукьянович
Место рожденияPetrovichi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1907
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинович Евдокия Федотовна
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis