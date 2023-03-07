Черёмухин Афанасий Степанович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Черёмухин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Черёмухина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
03.01.1936
Дочь: Двойнишникова Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гундурова Алевтина Афанасьевна
Мать ребёнка: Черёмухина Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно