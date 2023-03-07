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Черёмухин Афанасий Степанович

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Место рождения

Кривилевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривилевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Черёмухин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Черёмухина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
03.01.1936

Дочь: Двойнишникова Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Кривилевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гундурова Алевтина Афанасьевна

Мать ребёнка: Черёмухина Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черёмухина Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно
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