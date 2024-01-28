Улезькова Анастасия Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858)
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Улезькова) Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Улезьков Борис Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Улезьков Владимир Борисович
Отец ребёнка: Улезьков Борис Иванович
Смерть
Неизвестно