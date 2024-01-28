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Улезькова Анастасия Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Борис Иванович

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Улезькова) Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Улезьков Борис Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Улезьков Владимир Борисович

Отец ребёнка: Улезьков Борис Иванович

Смерть
Неизвестно

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