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Улезьков Борис Иванович

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Улезьков Иван Дмитриевич

Мать: Улезькова Татьяна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Анастасия Артемовна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Улезькова) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Улезькова Анастасия Артемовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Улезьков Владимир Борисович

Мать ребёнка: Улезькова Анастасия Артемовна

Смерть
Неизвестно

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