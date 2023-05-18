Бухлов Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти05.12.1944
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Отец: Бухлов Александр Иванович
Мать: Бухлова Клавдия
Работа или профессия
Неизвестно
краснофлотец
Место жительства
Неизвестно
Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига, п. Болдерая, Русское кладбище
Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига, п. Болдерая, Русское кладбище
Смерть
05.12.1944
Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига, п. Болдерая, Русское кладбище
Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига, п. Болдерая, Русское кладбище