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Бухлов Анатолий Александрович

Место рождения

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

05.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: Бухлов Александр Иванович

Мать: Бухлова Клавдия

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
краснофлотец
Место жительства
Неизвестно
Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига, п. Болдерая, Русское кладбище
Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига, п. Болдерая, Русское кладбище
Смерть
05.12.1944
Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига, п. Болдерая, Русское кладбище
Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига, п. Болдерая, Русское кладбище
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