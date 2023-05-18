Бухлов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бухлов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Бухлова Клавдия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бухлов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Бухлова Клавдия
Рождение ребёнка
05.05.1924
Сын: Бухлов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Бухлова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухлова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухлова Клавдия