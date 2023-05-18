Бухлов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухлов Александр Иванович

Бухлов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бухлов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Бухлова Клавдия

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бухлов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Бухлова Клавдия

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.05.1924

Сын: Бухлов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Бухлова Клавдия

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухлова Клавдия

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухлова Клавдия

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