Антропова Лукерья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Антроповъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Антроповъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Антроповъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антроповъ Иванъ