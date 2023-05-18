Чуманкова (Набатова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Набатов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
?.08.1912
Рождение ребёнка
22.02.1914
Сын: Чуманков Александр Ефимович
Отец ребёнка: Чуманков Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Чуманков Ефим Михайлович
Смерть
1947
От рака желудка