Чуманкова (Набатова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуманкова (Набатова) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Хлопки, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Набатов Дмитрий

Мать: не указана

Хлопки, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
?.08.1912

Муж: Чуманков Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
22.02.1914

Сын: Чуманков Александр Ефимович

Отец ребёнка: Чуманков Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Чуманков Павел Ефимович

Отец ребёнка: Чуманков Ефим Михайлович

Смерть
1947
От рака желудка
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