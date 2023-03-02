Сомов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Сомов Антон
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
06.07.1909
Сын: Сомов Василий
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
04.09.1910
Сын: Сомов Архип
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сомов Николай
Мать ребёнка: Марфа
Развод
Неизвестно
Жена: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сомов Лёнька
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
1947