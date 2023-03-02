Сомов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1909 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сомов Антон

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
06.07.1909

Сын: Сомов Василий

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
04.09.1910

Сын: Сомов Архип

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
21.11.1912

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сомов Николай

Мать ребёнка: Марфа

Развод
Неизвестно

Жена: Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сомов Лёнька

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Смерть
1947
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