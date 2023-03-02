Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.1909

Сын: Сомов Василий

Отец ребёнка: Сомов Иван

Рождение ребёнка
04.09.1910

Сын: Сомов Архип

Отец ребёнка: Сомов Иван

Рождение ребёнка
21.11.1912

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сомов Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Сомов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов Иван

Смерть
Неизвестно
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