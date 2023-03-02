Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1909
Сын: Сомов Василий
Отец ребёнка: Сомов Иван
Рождение ребёнка
04.09.1910
Сын: Сомов Архип
Отец ребёнка: Сомов Иван
Рождение ребёнка
21.11.1912
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сомов Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Сомов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сомов Иван
Смерть
Неизвестно