Кузнецов Алексей Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Алексей Хрисанфович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.02.1901

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1901

Отец: Кузнецов-Жестков Хрисанф Ефимович

Мать: Кузнецова-Жесткова Матрёна Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.02.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1927 или 09.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна

Бракосочетание
До 1940

Жена: Кузнецова Александра Петровна

Рождение ребёнка
29.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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