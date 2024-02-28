Кузнецов Алексей Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения21.02.1901
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1901
Крещение
24.02.1901
Рождение ребёнка
02.11.1927 или 09.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1938
Рождение ребёнка
30.04.1940
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
29.10.1942
Рождение ребёнка
28.11.1944
Рождение ребёнка
1949
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951