Кузнецова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1906
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1938
Рождение ребёнка
30.04.1940
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
29.10.1942
Рождение ребёнка
28.11.1944
Рождение ребёнка
1949
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951