Кузнецова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1906

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Хрисанфович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Хрисанфович

Бракосочетание
До 1940

Муж: Кузнецов Алексей Хрисанфович

Рождение ребёнка
29.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Хрисанфович

Рождение ребёнка
28.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Хрисанфович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Хрисанфович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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