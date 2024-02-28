Родина (Панькина) Федора Павлова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1876 ст.
Рощино, Темниковский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.05.1887 ст.
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Самылкин Василий Иванов
Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно