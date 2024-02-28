Родина (Панькина) Федора Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Панькина) Федора Павлова

Место рождения

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
22.10.1876 ст.

Муж: Самылкин Василий Иванов

Рощино, Темниковский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.05.1887 ст.

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Самылкин Василий Иванов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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