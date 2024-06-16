Компаниец Дария Яковлева 16.03.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Компаниец Дария Яковлева

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Место рождения

Бондари, Полтавська область

Дата рождения

16.03.1858 ст.

Дата смерти

06.04.1861 ст.

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
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Место
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Рождение
16.03.1858 ст.

Отец: Компаниец Яков Павлов

Мать: Компаниец Матрона Симеонова

Бондари, Полтавська область
16 марта 1858 года рождение Компаниец Дария Яковлева Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния. Отец: Крестьянин Компаниец Яков Павлов Мать: Матрона Симеонова Крёстный: Казак Мисюра Калинник Михай... Показать все
Смерть
06.04.1861 ст.
Бондари, Полтавська область
Смерть 6 апреля 1861 года Компаниец Дария Яковлева Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя. Отец: Крестьянин помещика Яновского Компаниец Яков Павлов Возраст: 3 года Причина с... Показать все

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