Компаниец Дария Яковлева
Место рождения
Дата рождения16.03.1858 ст.
Дата смерти06.04.1861 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1858 ст.
Отец: Компаниец Яков Павлов
16 марта 1858 года рождение Компаниец Дария Яковлева Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния. Отец: Крестьянин Компаниец Яков Павлов Мать: Матрона Симеонова Крёстный: Казак Мисюра Калинник Михай... Показать все
Смерть
06.04.1861 ст.
Смерть 6 апреля 1861 года Компаниец Дария Яковлева Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя. Отец: Крестьянин помещика Яновского Компаниец Яков Павлов Возраст: 3 года Причина с... Показать все