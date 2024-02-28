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Антонов Алексей Васильевич
Антонов Алексей Васильевич
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1888
Пол
Мужской
Отец
Антонов Василий Фёдорович
1854 г.р.
Мать
Антонова (Толкунова) Мария Дмитриевна
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Антонов Василий Фёдорович
Мать:
Антонова Мария Дмитриевна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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