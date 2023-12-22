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Антонов Василий Фёдорович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Антонов Фёдор Антонович

Мать: Антонова Федосья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Антонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Антонова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Антонов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Антонова Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Антонов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Антонов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Антонов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Антонов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1916
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1975

Дочь: Антонова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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