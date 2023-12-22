Антонов Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Антонова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Антонов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Антонова Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Антонов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Антонов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Антонов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна
Смерть
1916
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Антонова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Дмитриевна